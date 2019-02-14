Инвестиционный (30% и более от суммы ИСЖ)
Азиатско-Тихоокеанский Банк,
Азиатско-Тихоокеанский Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 8,60%
Сумма
от 334 000 ₽
Срок
от 182 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
28 872 ₽
Ставка
8,6%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|182 дня
|367 дней
|от 334 000 ₽
|8,5
|8,6
сумма единовременного страхового взноса по полису инвестиционного страхования жизни должна составлять не менее 30% от суммы вклада
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока на счёт банковской карты или на счёт до востребования
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- инвестиционный
- Особые условия
-
- влад открывается при условии одновременного оформления инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) с компанией ООО СК "Росгосстрах-жизнь" или с компанией ООО "АльфаСтрахование-Жизнь"
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 07.02.2019 16:24
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Инвестиционный (30% и более от суммы ИСЖ)» в 108 городах России
8 063
Справочная информация
ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк»
- Адрес
- 675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225
- Сайт
- www.atb.su
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Благовещенск
- Телефоны
-
8 800 775-88-88 — единая справочная служба
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