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Инвестиционный (60% и более от суммы ИСЖ)

Азиатско-Тихоокеанский Банк,

Азиатско-Тихоокеанский Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 8,80%
Сумма
от 167 000 ₽
Срок
от 182 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
14 771
Ставка
8,8%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
182 дня 367 дней
от 167 000 ₽ 8,7 8,8

сумма единовременного страхового взноса по полису инвестиционного страхования жизни должна составлять не менее 60% от суммы вклада

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока на счёт банковской карты или на счёт до востребования
Капитализация
нет
Специальный вклад
инвестиционный
Особые условия
  • вклад открывается при условии одновременного оформления инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) с компанией ООО СК "Росгосстрах-жизнь" или с компанией ООО "АльфаСтрахование-Жизнь"
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
07.02.2019 16:25
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Инвестиционный (60% и более от суммы ИСЖ)» в 108 городах России
25 848
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Справочная информация
ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк»
Адрес
675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225
Сайт
www.atb.su
Отделения и банкоматы
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Телефоны
8 800 775-88-88 — единая справочная служба

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