Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация ежемесячно Специальный вклад пенсионный Особые условия вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения Пополнение возможно от 10 рублей - наличными средствами;

безналичным - путем перечисления средств из Пенсионного фонда РФ, бюджетных учреждения и другое Частичное снятие возможно неснижаемый остаток - 5 000 рублей;

по истечении одного месяца с момента заключения договора Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация невозможна Дата актуализации 11.02.2019 19:49

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.