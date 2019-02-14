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Пенсионный доход плюс

Майский,

Майский вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
5,25%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
1095 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
8 501
Ставка
5,25%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
3 года
от 50 000 ₽ 5,25
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия
  • вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения
Пополнение
возможно
  • от 10 рублей - наличными средствами;
  • безналичным - путем перечисления средств из Пенсионного фонда РФ, бюджетных учреждения и другое
Частичное снятие
возможно
  • неснижаемый остаток - 5 000 рублей;
  • по истечении одного месяца с момента заключения договора
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
11.02.2019 19:49
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный доход плюс» в 1 городе России
1 294
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Справочная информация
ООО «Банк «Майский»
Адрес
361115, Кабардино-Балкарская Республика, г. Майский, ул. Ленина, д. 23
Отделения и банкоматы
в вашем городе Майский
Отделения 1
Банкоматы 0
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Телефоны
(86633) 2-24-60

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Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Максимальный + 7,5 20 000 ₽ Посмотреть
Максимальный 7,25 20 000 ₽ Посмотреть
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Зимний 6 10 000 ₽ Посмотреть
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Стартовый капитал 5,25 10 000 ₽ Посмотреть
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