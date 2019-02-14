с 92 дня - 3,3% в рублях, 0,4% в долларах, 0,1% годовых в евро
Автопролонгация
возможна не более 3 раз
Открытие вклада online
возможно через банкомат, через интернет-банк или через мобильный банк
Дата актуализации
06.02.2019 11:31
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Возрождение - Моя выгода» в
80 городах России