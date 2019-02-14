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Возрождение - Моя выгода

Банк «Возрождение»,

Банк «Возрождение» вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,90%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 32 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
52 062
Ставка
6,9%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
32 дня 91 день 181 день 367 дней 547 дней 731 день 1095 дней
от 10 000 ₽ 5,2 6,7 6,7 6,7 6,6 6,7
от 500 000 ₽ 5,25 6,7 6,8 6,8 6,65 6,75
от 1 500 000 ₽ 5,3 6,7 6,9 6,9 6,7 6,8
32 дня 91 день 181 день 367 дней 547 дней 731 день 1095 дней
от 300 $ 0,9 0,8 1,3 2,1 1,8 1,8
от 10 000 $ 1 0,9 1,4 2,2 1,9 1,9
от 30 000 $ 1,1 1 1,5 2,3 2 2
32 дня 91 день 181 день 367 дней 547 дней 731 день 1095 дней
от 300 € 0,2 0,3 0,3 0,25 0,2
от 10 000 € 0,2 0,3 0,3 0,25 0,2
от 30 000 € 0,2 0,3 0,3 0,25 0,2
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
  • до 91 дня - по ставке вклада "До востребования";
  • с 92 дня - 3,3% в рублях, 0,4% в долларах, 0,1% годовых в евро
Автопролонгация
возможна не более 3 раз
Открытие вклада online
возможно через банкомат, через интернет-банк или через мобильный банк
Дата актуализации
06.02.2019 11:31
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Возрождение - Моя выгода» в 80 городах России
15 247
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Справочная информация
ПАО «Банк «Возрождение»
Адрес
101000, г. Москва, Лучников пер., д. 7/4, стр. 1
Сайт
www.vbank.ru
Отделения и банкоматы
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Телефоны
8 800 755-00-05 — единая справочная служба

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Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Максимальный доход 8,5 50 000 ₽ Посмотреть
Позитивный 7,17 30 000 ₽ Посмотреть
Привилегированный Комфорт+ 7 30 000 000 ₽ Посмотреть
Традиция успеха Максимум 6,9 10 000 000 ₽ Посмотреть
Привилегированный Доход 6,8 10 000 000 ₽ Посмотреть
Моментальный 6,7 1 000 ₽ Посмотреть
Перспектива роста Максимум 6,6 2 500 000 ₽ Посмотреть
Добрые традиции (первый период 12 месяцев) 6,57 30 000 ₽ Посмотреть
Возрождение - Моя копилка (пенсионный) 6,5 1 500 000 ₽ Посмотреть
Возрождение - Моя копилка 6,5 1 500 000 ₽ Посмотреть
Привилегированный Комфорт 6,5 10 000 000 ₽ Посмотреть
Комфортный плюс (пенсионный) 6,5 1 500 000 ₽ Посмотреть
Комфортный плюс 6,5 1 500 000 ₽ Посмотреть
Добрые традиции (первый период 6 месяцев) 6 30 000 ₽ Посмотреть
Возрождение - Мои возможности 5 1 500 000 ₽ Посмотреть
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