Возрождение - Моя копилка
Банк «Возрождение»,
Банк «Возрождение» вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,50%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
100 992 ₽
Ставка
6,5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|91 день
|181 день
|367 дней
|547 дней
|731 день
|от 10 000 ₽
|5,35
|5,45
|6,4
|5,95
|5,85
|от 500 000 ₽
|5,4
|5,5
|6,45
|6
|5,9
|от 1 500 000 ₽ до 20 000 000 ₽
|5,45
|5,55
|6,5
|6,05
|5,95
|91 день
|181 день
|367 дней
|547 дней
|731 день
|от 300 $
|0,8
|1,3
|2
|2
|1,7
|от 10 000 $
|0,9
|1,4
|2,1
|2,1
|1,8
|от 30 000 $ до 500 000 $
|1
|1,5
|2,2
|2,2
|1,9
|91 день
|181 день
|367 дней
|547 дней
|731 день
|от 300 €
|—
|0,1
|0,2
|0,2
|0,15
|от 10 000 €
|—
|0,1
|0,2
|0,2
|0,15
|от 30 000 € до 500 000 €
|—
|0,1
|0,2
|0,2
|0,15
- если сумма вклада превысит максимальную сумму вклада, то на разницу между фактической суммой вклада и максимальной начисляются: 3,5% годовых – для вкладов в рублях;
- 0,55% годовых – для вкладов в долларах США;
- 0,05% годовых – для вкладов в евро;
- пониженная процентная ставка, начисляемая на сумму, превышающую максимальную сумму вклада, применяется со дня, следующего за днем возникновения превышения
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
не позднее чем за 30 дней до окончания срока вклада
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- возможно при увеличении суммы
- Автопролонгация
- возможна не более 3 раз
- Открытие вклада online
- возможно через банкомат, через интернет-банк или через мобильный банк
- Дата актуализации
- 06.02.2019 11:01
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Возрождение - Моя копилка» в 80 городах России
12 671
Справочная информация
ПАО «Банк «Возрождение»
- Адрес
- 101000, г. Москва, Лучников пер., д. 7/4, стр. 1
- Сайт
- www.vbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 755-00-05 — единая справочная служба
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Ставка в рублях 8% Срок 2 года
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Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
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|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Максимальный доход
|8,5
|50 000 ₽
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|Позитивный
|7,17
|30 000 ₽
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|Привилегированный Комфорт+
|7
|30 000 000 ₽
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|Возрождение - Моя выгода
|6,9
|1 500 000 ₽
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|Традиция успеха Максимум
|6,9
|10 000 000 ₽
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|Привилегированный Доход
|6,8
|10 000 000 ₽
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|Моментальный
|6,7
|1 000 ₽
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|Перспектива роста Максимум
|6,6
|2 500 000 ₽
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|Добрые традиции (первый период 12 месяцев)
|6,57
|30 000 ₽
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|Возрождение - Моя копилка (пенсионный)
|6,5
|1 500 000 ₽
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|Привилегированный Комфорт
|6,5
|10 000 000 ₽
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|Комфортный плюс (пенсионный)
|6,5
|1 500 000 ₽
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|Комфортный плюс
|6,5
|1 500 000 ₽
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|Добрые традиции (первый период 6 месяцев)
|6
|30 000 ₽
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|Возрождение - Мои возможности
|5
|1 500 000 ₽
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