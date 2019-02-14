Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация ежемесячно по выбору клиента Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения не позднее чем за 30 дней до окончания срока вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки возможно при увеличении суммы Автопролонгация возможна не более 3 раз Открытие вклада online возможно через банкомат, через интернет-банк или через мобильный банк Дата актуализации 06.02.2019 11:01

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.