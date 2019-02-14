Вход

Возрождение - Моя копилка

Банк «Возрождение»,

Банк «Возрождение» вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,50%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
100 992
Ставка
6,5%

Измените параметры расчета

Детальный расчет
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
91 день 181 день 367 дней 547 дней 731 день
от 10 000 ₽ 5,35 5,45 6,4 5,95 5,85
от 500 000 ₽ 5,4 5,5 6,45 6 5,9
от 1 500 000 ₽ до 20 000 000 ₽ 5,45 5,55 6,5 6,05 5,95
91 день 181 день 367 дней 547 дней 731 день
от 300 $ 0,8 1,3 2 2 1,7
от 10 000 $ 0,9 1,4 2,1 2,1 1,8
от 30 000 $ до 500 000 $ 1 1,5 2,2 2,2 1,9
91 день 181 день 367 дней 547 дней 731 день
от 300 € 0,1 0,2 0,2 0,15
от 10 000 € 0,1 0,2 0,2 0,15
от 30 000 € до 500 000 € 0,1 0,2 0,2 0,15
  • если сумма вклада превысит максимальную сумму вклада, то на разницу между фактической суммой вклада и максимальной начисляются: 3,5% годовых – для вкладов в рублях;
  • 0,55% годовых – для вкладов в долларах США;
  • 0,05% годовых – для вкладов в евро;
  • пониженная процентная ставка, начисляемая на сумму, превышающую максимальную сумму вклада, применяется со дня, следующего за днем возникновения превышения
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

не позднее чем за 30 дней до окончания срока вклада

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно при увеличении суммы
Автопролонгация
возможна не более 3 раз
Открытие вклада online
возможно через банкомат, через интернет-банк или через мобильный банк
Дата актуализации
06.02.2019 11:01
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Возрождение - Моя копилка» в 80 городах России
12 671
Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Банк «Возрождение»
Адрес
101000, г. Москва, Лучников пер., д. 7/4, стр. 1
Сайт
www.vbank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 5
Банкоматы 9
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 755-00-05 — единая справочная служба

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Другие вклады банка

Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Максимальный доход 8,5 50 000 ₽ Посмотреть
Позитивный 7,17 30 000 ₽ Посмотреть
Привилегированный Комфорт+ 7 30 000 000 ₽ Посмотреть
Возрождение - Моя выгода 6,9 1 500 000 ₽ Посмотреть
Традиция успеха Максимум 6,9 10 000 000 ₽ Посмотреть
Привилегированный Доход 6,8 10 000 000 ₽ Посмотреть
Моментальный 6,7 1 000 ₽ Посмотреть
Перспектива роста Максимум 6,6 2 500 000 ₽ Посмотреть
Добрые традиции (первый период 12 месяцев) 6,57 30 000 ₽ Посмотреть
Возрождение - Моя копилка (пенсионный) 6,5 1 500 000 ₽ Посмотреть
Привилегированный Комфорт 6,5 10 000 000 ₽ Посмотреть
Комфортный плюс (пенсионный) 6,5 1 500 000 ₽ Посмотреть
Комфортный плюс 6,5 1 500 000 ₽ Посмотреть
Добрые традиции (первый период 6 месяцев) 6 30 000 ₽ Посмотреть
Возрождение - Мои возможности 5 1 500 000 ₽ Посмотреть
Другие вклады

Виды вкладов

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще