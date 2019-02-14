Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация ежемесячно по выбору клиента Специальный вклад пенсионный Особые условия вклад предназначен для граждан РФ, достигших возраста: женщины 54 лет, мужчины - 59 лет (в районах, приравненных к Крайнему Северу, женщины - 49 лет, мужчины – 54 года) либо предъявивших пенсионное удостоверение или справку, выданную ПФР Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения не позднее 30 дней до окончания срока вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки возможно при увеличении суммы Автопролонгация возможна не более 3 раз Дата актуализации 06.02.2019 11:08

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.