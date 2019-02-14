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Оптимальный

Таврический,

Таврический вклад

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Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 8,00%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
Вклад
Доход
Мой доход
5 999
Ставка
8%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
181 день 367 дней 548 дней 730 дней 1095 дней
от 50 000 ₽ 7,4 7,9 8 7,8
181 день 367 дней 548 дней 730 дней 1095 дней
от 1 000 $ 2,7 3,4 3,4 3,4 3,4
181 день 367 дней 548 дней 730 дней 1095 дней
от 1 000 € 0,65 0,65 0,55 0,55 0,55
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
11.02.2019 10:27
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Оптимальный» в 5 городах России
43 798
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Справочная информация
ПАО «Санкт-Петербургский акционерный коммерческий банк «Таврический»
Адрес
191123, г. Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39
Сайт
www.tavrich.ru
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Телефоны
8 800 775-57-12

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