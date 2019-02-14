Срочный (в валюте)
Кредитинвест,
Кредитинвест вкладВсе вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
до 1,00%
Сумма
от 1 000 $
Срок
от 31 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
5 $
Ставка
1%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- USD
- EUR
|от 31 до 90 дней
|от 91 до 180 дней
|от 181 дня до 1 года
|от 1 000 $
|0,3
|0,5
|1
|от 31 до 90 дней
|от 91 до 180 дней
|от 181 дня до 1 года
|от 1 000 €
|0,1
|0,15
|0,25
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 22.01.2019 16:00
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Срочный (в валюте)» в 8 городах России
1 274
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Кредитинвест»
- Адрес
- 368510, Республика Дагестан, г. Кизилюрт, пл. Героев, д. 1.
- ОГРН
- 1020500000223
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Кизилюрт
- Телефоны
-
(8722) 64-92-92
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|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Срочный
|6,5
|10 000 ₽
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