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Срочный (в валюте)

Кредитинвест,

Кредитинвест вклад

Все вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
до 1,00%
Сумма
от 1 000 $
Срок
от 31 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
5 $
Ставка
1%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • USD
  • EUR
от 31 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 дня до 1 года
от 1 000 $ 0,3 0,5 1
от 31 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 дня до 1 года
от 1 000 € 0,1 0,15 0,25
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
22.01.2019 16:00
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Срочный (в валюте)» в 8 городах России
1 274
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Кредитинвест»
Адрес
368510, Республика Дагестан, г. Кизилюрт, пл. Героев, д. 1.
ОГРН
1020500000223
Отделения и банкоматы
в вашем городе Кизилюрт
Отделения 1
Банкоматы 0
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Телефоны
(8722) 64-92-92

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