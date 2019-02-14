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Накопительный

Банк Раунд,

Банк Раунд вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,00%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
159 568
Ставка
7%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
от 91 до 270 дней от 271 до 366 дней от 367 до 734 дней от 735 до 1101 дня
от 50 000 ₽ 6,25 6,5 5,85 5,15
от 1 400 000 ₽ 6,6 6,75 6,2 5,25
от 3 000 000 ₽ 6,7 7 6,35 5,4
от 91 до 270 дней от 271 до 366 дней от 367 до 734 дней от 735 до 1101 дня
от 2 000 $ 0,35 0,7 1 1,1
от 50 000 $ 0,4 0,9 1,2 1,3
от 100 000 $ 0,5 1,25 1,55 1,65
от 500 000 $ 0,6 1,35 1,65 1,75
от 91 до 270 дней от 271 до 366 дней от 367 до 734 дней от 735 до 1101 дня
от 50 000 € 0,1 0,15
от 200 000 € 0,15 0,25
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт банковской карты
выпуск и обслуживание карты - по тарифам банка
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения

10 000 рублей, 2 000 долларов/евро; не позднее 60 дней до окончания срока вклада

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

до 367 дней - по ставке 0,01%, с 367-го дня - в размере 1/2 ставки по вкладу, с 734-го дня - в размере 2/3 ставки по вкладу

Увеличение ставки
возможно при увеличении суммы
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
14.02.2019 12:26
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Накопительный» в 2 городах России
5 426
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Справочная информация
ООО «Банк Раунд»
Адрес
125047, г. Москва, Рублевское шоссе, д. 28
Сайт
www.round.ru
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Телефоны
(495) 980-19-24

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