Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на счёт банковской карты выпуск и обслуживание карты - по тарифам банка Капитализация ежемесячно по выбору клиента Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 10 000 рублей, 2 000 долларов/евро; не позднее 60 дней до окончания срока вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях до 367 дней - по ставке 0,01%, с 367-го дня - в размере 1/2 ставки по вкладу, с 734-го дня - в размере 2/3 ставки по вкладу Увеличение ставки возможно при увеличении суммы Автопролонгация возможна Дата актуализации 14.02.2019 12:26

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.