Депозитный вклад (рубли)
Балаково-Банк,
Балаково-Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 9,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 342 603 ₽
Ставка
9%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|181 день
|367 дней
|1090 дней
|от 10 000 ₽
|5
|—
|—
|от 500 000 ₽
|—
|6,75
|—
|от 5 000 000 ₽
|—
|—
|9
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
1 000/50 000/500 000 рублей для вклада сроком 181/367/1 090 дней
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 28.01.2019 17:35
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Депозитный вклад (рубли)» в 1 городе России
1 957
Справочная информация
АО «Балаково-Банк»
- Адрес
- 413857, Саратовская обл., г. Балаково, ул. Факел Социализма, д. 21
- ОГРН
- 1026400002265
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Балаково
- Телефоны
-
(8453) 44-41-49
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