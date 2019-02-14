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Депозитный вклад (рубли)

Балаково-Банк,

Балаково-Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 9,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
1 342 603
Ставка
9%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
181 день 367 дней 1090 дней
от 10 000 ₽ 5
от 500 000 ₽ 6,75
от 5 000 000 ₽ 9
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма

1 000/50 000/500 000 рублей для вклада сроком 181/367/1 090 дней

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
28.01.2019 17:35
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Депозитный вклад (рубли)» в 1 городе России
1 957
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Справочная информация
АО «Балаково-Банк»
Адрес
413857, Саратовская обл., г. Балаково, ул. Факел Социализма, д. 21
ОГРН
1026400002265
Отделения и банкоматы
в вашем городе Балаково
Отделения 9
Банкоматы 6
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Телефоны
(8453) 44-41-49

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