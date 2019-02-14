Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация нет Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма 1 000/50 000/500 000 рублей для вклада сроком 181/367/1 090 дней Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация невозможна Дата актуализации 28.01.2019 17:35

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.