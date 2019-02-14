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Выгодный

ТЭМБР-Банк,

ТЭМБР-Банк вклад

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Валюта
RUB
Ставка
7,70%
Сумма
от 300 000 ₽
Срок
1098 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежеквартально
Вклад
Доход
Мой доход
69 427
Ставка
7,7%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
1098 дней
от 300 000 ₽ 7,7

три периода начисления процентов:

  • с первого по 367 день - 8%;
  • с 368 по 735 день - 7,6%;
  • с 736 по 1098 день - 7,5%;
  • указана средняя годовая процентная ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально на текущий счёт
Капитализация
нет
Лестничный вклад
да
Особые условия
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 8%)
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
18.01.2019 13:08
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Выгодный» в 633 городах России
1 158
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Справочная информация
АО «Коммерческий топливно-энергетический межрегиональный банк реконструкции и развития»
Адрес
127473, г. Москва, 1-й Волконский пер., д. 10
Сайт
www.tembr.ru
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Телефоны
(495) 775-62-82

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