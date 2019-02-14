Выгодный
ТЭМБР-Банк,
ТЭМБР-Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
7,70%
Сумма
от 300 000 ₽
Срок
1098 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежеквартально
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
69 427 ₽
Ставка
7,7%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|1098 дней
|от 300 000 ₽
|7,7
три периода начисления процентов:
- с первого по 367 день - 8%;
- с 368 по 735 день - 7,6%;
- с 736 по 1098 день - 7,5%;
- указана средняя годовая процентная ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежеквартально на текущий счёт
- Капитализация
- нет
- Лестничный вклад
- да
- Особые условия
-
- вклад с "лестничным" начислением процентов (до 8%)
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 18.01.2019 13:08
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Выгодный» в 633 городах России
1 158
Справочная информация
АО «Коммерческий топливно-энергетический межрегиональный банк реконструкции и развития»
- Адрес
- 127473, г. Москва, 1-й Волконский пер., д. 10
- Сайт
- www.tembr.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 775-62-82
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