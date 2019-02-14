Параметры вклада Выплата процентов ежеквартально Капитализация ежеквартально по выбору клиента Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки возможно при предъявлении пенсионного удостоверения или при других условиях по рублевому вкладу для пенсионеров и вкладчиков, имеющих действующий либо закрытый в течение 90 календарных дней вклад в банке сроком более 90 календарных дней Автопролонгация возможна Дата актуализации 06.02.2019 12:20

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.