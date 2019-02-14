сумма единовременного взноса по НСЖ должна составлять не менее 20% от суммы вклада

Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Специальный вклад инвестиционный Особые условия вклад открывается при условии одновременного оформления накопительного страхования жизни (НСЖ) с компанией ООО СК «Росгосстрах-жизнь» или с компанией ООО «АльфаСтрахование-Жизнь»;

оформление вклада осуществляется только после совершения сделки по НСЖ по факту оплаты страхового взноса Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация невозможна Дата актуализации 07.02.2019 16:25

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.