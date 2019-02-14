Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования Капитализация ежемесячно по выбору клиента Специальный вклад инвестиционный Особые условия для заключения договора вклада клиент должен предоставить действующий договор страхования с ООО «СК «Ингосстрах-Жизнь» в рамках продукта «Инвестиционное страхование жизни», заключенный при посредничестве Банка СОЮЗ (АО), как агента ООО «СК «Ингосстрах-Жизнь» Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация возможна в течение всего срока действия договора страхования заключенного с ООО «СК «Ингосстрах-Жизнь» в рамках продукта «Инвестиционное страхование жизни» Дата актуализации 14.02.2019 11:54

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.