Двойная выгода (ежемесячно)
Союз,
Союз вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
8,00%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
367 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
4 172 ₽
Ставка
8%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|367 дней
|от 50 000 ₽
|8
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
- инвестиционный
- Особые условия
-
- для заключения договора вклада клиент должен предоставить действующий договор страхования с ООО «СК «Ингосстрах-Жизнь» в рамках продукта «Инвестиционное страхование жизни», заключенный при посредничестве Банка СОЮЗ (АО), как агента ООО «СК «Ингосстрах-Жизнь»
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
-
возможна
в течение всего срока действия договора страхования заключенного с ООО «СК «Ингосстрах-Жизнь» в рамках продукта «Инвестиционное страхование жизни»
- Дата актуализации
- 14.02.2019 11:54
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Двойная выгода (ежемесячно)» в 21 городе России
61 199
Справочная информация
АО «Банк «Союз»
- Адрес
- 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр. 1
- Сайт
- www.banksoyuz.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 100-33-22 — единая справочная служба(495) 729-55-55 — круглосуточная служба поддержки держателей банковских карт
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|Мин. сумма
|Двойная выгода (в конце срока)
|8,25
|50 000 ₽
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|Комфортный статус
|7,5
|10 000 000 ₽
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|Замороженный процент
|7,5
|100 000 ₽
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|Классический (в конце срока)
|7,5
|1 400 000 ₽
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|Перспективный (пенсионный, в конце срока)
|7,25
|1 400 000 ₽
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|Классический (ежемесячно)
|7,25
|1 400 000 ₽
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|Перспективный (пенсионный, ежемесячно)
|7
|1 400 000 ₽
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|Перспективный (в конце срока)
|7
|1 400 000 ₽
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|Максимальный
|6,92
|100 000 ₽
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|Перспективный (ежемесячно)
|6,75
|1 400 000 ₽
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|Комфортный (в конце срока)
|6,5
|1 400 000 ₽
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|Комфортный (ежемесячно)
|6,25
|1 400 000 ₽
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|Накопительный
|5,5
|1 000 000 ₽
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