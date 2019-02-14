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Доход-Приоритет

Банк Уралсиб,

Банк Уралсиб вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,10%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
367 699
Ставка
7,1%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
от 91 до 180 дней от 181 до 365 дней от 366 до 540 дней от 541 до 731 дня от 732 до 1095 дней 1100 дней
от 100 000 ₽ 6,3 6,6 6,8 6,8 6,8 6,8
от 500 000 ₽ 6,4 6,7 6,9 6,9 6,9 6,9
от 1 000 000 ₽ 6,5 6,8 7 7 7 7
от 5 000 000 ₽ 6,6 6,9 7,1 7,1 7,1 7,1
от 91 до 180 дней от 181 до 365 дней от 366 до 540 дней от 541 до 731 дня от 732 до 1095 дней 1100 дней
от 2 000 $ 1 1,4 1,7 1,9 2 2,2
от 10 000 $ 1,1 1,5 1,8 2 2,1 2,3
от 20 000 $ 1,2 1,6 1,9 2,1 2,2 2,4
от 100 000 $ 1,3 1,7 2 2,2 2,3 2,5
от 200 000 $ 1,4 1,8 2,1 2,3 2,4 2,6
от 91 до 180 дней от 181 до 365 дней от 366 до 540 дней от 541 до 731 дня от 732 до 1095 дней 1100 дней
от 2 000 € 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
от 10 000 € 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
от 20 000 € 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
от 100 000 € 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
от 200 000 € 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
private
Особые условия
  • открывается в рамках действующего пакета услуг «Приоритет» или клиентом дополнительного офиса «Частный Банк»
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

по вкладам в рублях и долларах со 181 дня (включительно) по процентной ставке равной 0,5 ставки, установленной по вкладу согласно тарифам на дату открытия/продления

Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк или через мобильный банк
Дата актуализации
12.02.2019 11:04
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Доход-Приоритет» в 151 городе России
10 953
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Справочная информация
ПАО «Банк Уралсиб»
Адрес
119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8
Сайт
www.uralsib.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 32
Банкоматы 73
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Телефоны
8 800 250-57-57 — единая справочная служба

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Комфорт-Приоритет 6,1 5 000 000 ₽ Посмотреть
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