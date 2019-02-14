при превышении остатка вклада указанной величины (с учетом дополнительных взносов и причисленных процентов) проценты на сумму превышения начисляются по ставке равной 0,5 ставки, установленной по вкладу согласно тарифам на дату открытия/продления; в этом случае пересчет ранее начисленных по депозиту процентов не производится
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно
по выбору клиента
Специальный вклад
private
Особые условия
открывается в рамках действующего пакета услуг «Статус» клиента, оформленного клиентом в соответствии с тарифами для физических лиц «Обслуживание клиентов - держателей пакетов услуг» и/или клиентом дополнительного офиса «Частный Банк»
Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
по вкладам в рублях и долларах со 181 дня (включительно) по процентной ставке равной 0,5 ставки, установленной по вкладу согласно тарифам на дату открытия/продления
Увеличение ставки
возможно
при увеличении суммы
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк или через мобильный банк
Дата актуализации
12.02.2019 10:54
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.