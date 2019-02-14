Оптимальный на 1 год
Только на Банки.руКредит Европа Банк,
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Специальное предложение для посетителей портала Банки.ру. Для открытия вклада необходимо получить промокод, оформив заявку на портале Банки.ру.
Валюта
RUB USD
Ставка
7,40%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
368 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
7 458 ₽
Ставка
7,4%
Измените параметры расчета
581 заявка за 30 дней
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
|368 дней
|от 100 000 ₽
|7,4
|368 дней
|от 3 000 $
|3,75
Параметры вклада
- Срок действия
- с 10.04.2017 по 28.02.2019
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- нет
- Особые условия
-
- специальное предложение для посетителей портала Банки.ру;
- для открытия вклада необходимо получить промокод, оформив заявку на портале Банки.ру;
- оформление вклада в долларах США недоступно в следующих отделениях: Кемерово, Красноярск, Волгоград, Саратов, Липецк, Сургут, Нижнекамск, Тула, Сергиев Посад, Пермь, Омск;
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 13.02.2019 16:04
581 заявка за 30 дней
Дата актуализации: 13.02.2019 13:04
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Оптимальный на 1 год» в 30 городах России
158 951
Справочная информация
АО «Кредит Европа Банк»
- Адрес
- 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14
- Сайт
- www.crediteurope.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 700-77-57 — единая справочная служба(495) 775-77-57
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