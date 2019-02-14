Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация ежемесячно по выбору клиента Специальный вклад пенсионный Особые условия вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения Пополнение возможно Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях при расторжении вклада со 181 дня проценты по вкладу выплачиваются в размере 60% от ставки по договору Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 18.01.2019 14:19

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.