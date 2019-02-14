Доходный пенсионный
Крайинвестбанк,
Крайинвестбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,30%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
370 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
66 ₽
Ставка
6,3%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|370 дней
|от 1 000 ₽
|6,3
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
- пенсионный
- Особые условия
-
- вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
при расторжении вклада со 181 дня проценты по вкладу выплачиваются в размере 60% от ставки по договору
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 18.01.2019 14:19
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Доходный пенсионный» в 49 городах России
5 193
Справочная информация
ПАО «Краснодарский краевой инвестиционный банк»
- Адрес
- 350063, г. Краснодар, ул. Мира, д. 34
- Сайт
- www.kibank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Краснодар
- Телефоны
-
8 800 200-80-65 — справочно-информационный центр
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