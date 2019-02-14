Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на счёт до востребования Капитализация нет Пополнение возможно в течение первых 270 дней действия вклада;

допускается только наличными денежными средствами;

банк вправе в одностороннем порядке отменить прием дополнительных взносов Частичное снятие возможно Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение на льготных условиях при нахождении средств во вкладе 181 день и более проценты начисляются по ставке 5% годовых Автопролонгация невозможна Дата актуализации 21.01.2019 12:49

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.