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Квартирный

Кубань Кредит,

Кубань Кредит вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,48%
Сумма
от 3 000 ₽
Срок
1100 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
585
Ставка
6,48%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
1100 дней
от 3 000 ₽ до 3 000 000 ₽ 6,48
  • всего два периода начисления процентов со ставкой 7,15% годовых за первые 365 дней и 6,15% - за период от 366 до 1 100 дней;
  • указана средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств на счете
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Лестничный вклад
да
Особые условия
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7,15%);
  • открытие вклада в Московском филиале КБ «Кубань Кредит» ООО не осуществляется
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма

1 000 рублей через кассу банка, безналичным путем - без ограничений

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

для приобретения недвижимого имущества у застройщиков - партнеров банка – процентная ставка сохраняется, в иных случаях - по ставке "до востребования"

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
07.02.2019 16:01
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Квартирный» в 49 городах России
7 203
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Кубань Кредит»
Адрес
350000, г. Краснодар, ул. им. Орджоникидзе, 46 / ул. Красноармейская, 32
Сайт
kk.bank
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Телефоны
8 800 555-25-18 — единая справочная служба

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