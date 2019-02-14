Квартирный
Кубань Кредит,
Кубань Кредит вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,48%
Сумма
от 3 000 ₽
Срок
1100 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
585 ₽
Ставка
6,48%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|1100 дней
|от 3 000 ₽ до 3 000 000 ₽
|6,48
- всего два периода начисления процентов со ставкой 7,15% годовых за первые 365 дней и 6,15% - за период от 366 до 1 100 дней;
- указана средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств на счете
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Лестничный вклад
- да
- Особые условия
-
- вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7,15%);
- открытие вклада в Московском филиале КБ «Кубань Кредит» ООО не осуществляется
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
1 000 рублей через кассу банка, безналичным путем - без ограничений
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
для приобретения недвижимого имущества у застройщиков - партнеров банка – процентная ставка сохраняется, в иных случаях - по ставке "до востребования"
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 07.02.2019 16:01
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Квартирный» в 49 городах России
7 203
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Кубань Кредит»
- Адрес
- 350000, г. Краснодар, ул. им. Орджоникидзе, 46 / ул. Красноармейская, 32
- Сайт
- kk.bank
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Краснодар
- Телефоны
-
8 800 555-25-18 — единая справочная служба
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