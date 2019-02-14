Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Лестничный вклад да Особые условия вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7,15%);

открытие вклада в Московском филиале КБ «Кубань Кредит» ООО не осуществляется Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма 1 000 рублей через кассу банка, безналичным путем - без ограничений Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях для приобретения недвижимого имущества у застройщиков - партнеров банка – процентная ставка сохраняется, в иных случаях - по ставке "до востребования" Автопролонгация невозможна Дата актуализации 07.02.2019 16:01

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.