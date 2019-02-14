Накопительный
БКС Банк,
БКС Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
7,50%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
365 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
375 ₽
Ставка
7,5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
- GBP
|365 дней
|от 5 000 ₽
|7,5
|365 дней
|от 100 $
|3
|365 дней
|от 100 €
|1,3
|365 дней
|от 100 £
|1,1
- вклад в евро может быть открыт только клиентам, у которых с момента открытия ДКБО прошло 90 дней
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежемесячно
на текущий счёт
проценты выплачиваются на текущий/накопительный счет клиента
- Капитализация
- нет
- Особые условия
-
- процентные ставки действительны при условии совершения клиентом операций в ТСП по картам банка на общую сумму от 30 000 рублей в течение календарного месяца;
- в ином случае процентная ставка составит 4% годовых в рублях, 1,2% в долларах, 0,1% годовых в евро, 0,4% в фунтах стерлингов
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
выплаченные проценты сохраняются
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 05.02.2019 17:17
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Накопительный» в 41 городе России
24 181
Справочная информация
АО «БКС Банк»
- Адрес
- 129110, г. Москва, просп. Мира, д. 69, стр. 1
- ОГРН
- 1055400000369
- Сайт
- bcs-bank.com
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 500-58-598 800 500-58-80
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