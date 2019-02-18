Лучший
Элита,
Элита вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,00%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
367 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
35 179 ₽
Ставка
7%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|367 дней
|от 100 000 ₽
|6,75
|от 500 000 ₽
|7
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на счёт банковской карты
- Капитализация
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
10 000 рублей; не позднее 30 дней до окончания срока вклада
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
начисленные ранее проценты не пересчитываются
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 14.02.2019 15:10
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Лучший» в 4 городах России
1 980
Справочная информация
ООО «Банк «Элита»
- Адрес
- 248000, г. Калуга, ул. Московская, д. 6
- ОГРН
- 1024000001002
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Калуга
- Телефоны
-
(4842) 72-14-65
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