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Элита,

Элита вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,00%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
367 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
35 179
Ставка
7%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
367 дней
от 100 000 ₽ 6,75
от 500 000 ₽ 7
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт банковской карты
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения

10 000 рублей; не позднее 30 дней до окончания срока вклада

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

начисленные ранее проценты не пересчитываются

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
14.02.2019 15:10
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Лучший» в 4 городах России
1 980
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Справочная информация
ООО «Банк «Элита»
Адрес
248000, г. Калуга, ул. Московская, д. 6
ОГРН
1024000001002
Отделения и банкоматы
в вашем городе Калуга
Отделения 1
Банкоматы 17
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Телефоны
(4842) 72-14-65

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