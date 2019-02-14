Премиальный
Екатеринбург,
Екатеринбург вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
2,91%
Сумма
от 10 000 000 ₽
Срок
1000 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
828 000 ₽
Ставка
2,91%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|1000 дней
|от 10 000 000 ₽
|2,91
- два периода начисления процентов со ставкой 7% годовых с 1 по 181 день и 2% - с 182 по 1 000 день;
- указана средняя годовая ставка за весь срок размещения вклада
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Лестничный вклад
- да
- Особые условия
-
- вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7%)
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен первоначальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
выплаченные/капитализированные проценты сохраняются
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 11.02.2019 15:32
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Премиальный» в 1 городе России
1 326
Справочная информация
ПАО «Екатеринбургский муниципальный банк»
- Адрес
- 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 13
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Екатеринбург
- Телефоны
-
(343) 377-66-55
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