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Премиальный

Екатеринбург,

Екатеринбург вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
2,91%
Сумма
от 10 000 000 ₽
Срок
1000 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
828 000
Ставка
2,91%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
1000 дней
от 10 000 000 ₽ 2,91
  • два периода начисления процентов со ставкой 7% годовых с 1 по 181 день и 2% - с 182 по 1 000 день;
  • указана средняя годовая ставка за весь срок размещения вклада
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Лестничный вклад
да
Особые условия
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7%)
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен первоначальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях

выплаченные/капитализированные проценты сохраняются

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
11.02.2019 15:32
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Премиальный» в 1 городе России
1 326
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Справочная информация
ПАО «Екатеринбургский муниципальный банк»
Адрес
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 13
Отделения и банкоматы
в вашем городе Екатеринбург
Отделения 2
Банкоматы 47
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Телефоны
(343) 377-66-55

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