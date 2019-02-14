Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация ежемесячно по выбору клиента Лестничный вклад да Особые условия вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7%) Пополнение возможно Частичное снятие возможно Минимальный неснижаемый остаток равен первоначальной сумме вклада Досрочное расторжение на льготных условиях выплаченные/капитализированные проценты сохраняются Автопролонгация возможна Дата актуализации 11.02.2019 15:32

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.