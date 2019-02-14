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Ключевой

Екатеринбург,

Екатеринбург вклад

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Валюта
RUB
Ставка
до 6,25%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
1000 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
558 118
Ставка
6,25%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых; ставки плавающие, зависят от: Ключевая ставка Банка России
1000 дней
от 10 000 ₽ 5,75
от 3 000 000 ₽ 6,25

процентная ставка зависит от ключевой ставки Банка России (7,75%): при минимальной сумме от 1 тыс. рублей - ставка снижается на 2 п.п, от 3 млн рублей - на 1,5 п.п.

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен первоначальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях

выплаченные/капитализированные проценты сохраняются

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
11.02.2019 15:30
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Ключевой» в 1 городе России
1 477
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Справочная информация
ПАО «Екатеринбургский муниципальный банк»
Адрес
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 13
Отделения и банкоматы
в вашем городе Екатеринбург
Отделения 2
Банкоматы 47
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Телефоны
(343) 377-66-55

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Премиальный 2,91 10 000 000 ₽ Посмотреть
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