процентная ставка зависит от ключевой ставки Банка России ( 7,75% ): при минимальной сумме от 1 тыс. рублей - ставка снижается на 2 п.п, от 3 млн рублей - на 1,5 п.п.

Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация ежемесячно по выбору клиента Пополнение возможно Частичное снятие возможно Минимальный неснижаемый остаток равен первоначальной сумме вклада Досрочное расторжение на льготных условиях выплаченные/капитализированные проценты сохраняются Автопролонгация возможна Дата актуализации 11.02.2019 15:30

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.