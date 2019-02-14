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Мультивалютный — Интернет (в конце срока)

Авангард,

Авангард вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 20 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
298
Ставка
6%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
20 дней 31 день 91 день 181 день 367 дней
от 10 000 ₽ 5 5,5 5,75 6 6
20 дней 31 день 91 день 181 день 367 дней
от 300 $ 0,2 0,3 0,5 0,8 1
20 дней 31 день 91 день 181 день 367 дней
от 300 € 0,01 0,05 0,05 0,1 0,1
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
бесплатно выпускается банковская карта Visa Electron с чипом, Maestro с чипом/Mastercard Standard, Visa Classic/Mastercard Gold, Visa Gold
Капитализация
нет
Специальный вклад
мультивалютный
вклад открывается в трех валютах: рублях, долларах и евро; первоначальное размещение производится в одной из валют; в течение всего срока вклада, начиная со дня, следующего за днем открытия вклада, до дня окончания вклада, можно неоднократно конвертировать всю сумму вклада или ее часть из одной валюты в другую
Особые условия
  • размещение и возврат вклада осуществляются только с использованием системы "Авангард Интернет-Банк"
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
11.02.2019 14:33
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Мультивалютный — Интернет (в конце срока)» в 83 городах России
28 732
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Справочная информация
ПАО «Акционерный Коммерческий банк «Авангард»
Адрес
115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1
Сайт
www.avangard.ru
Отделения и банкоматы
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Отделения 68
Банкоматы 46
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Телефоны
8 800 333-98-98 — круглосуточная служба клиентской поддержки
(495) 234-98-98 — круглосуточная служба клиентской поддержки для Москвы

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Базовый — Интернет (в конце срока) 6,5 10 000 ₽ Посмотреть
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Базовый (ежемесячно) 6,25 10 000 ₽ Посмотреть
Мультивалютный — Интернет (ежемесячно) 5,75 10 000 ₽ Посмотреть
Рантье 1,5 5 000 $ Посмотреть
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