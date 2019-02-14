вклад открывается в трех валютах: рублях, долларах и евро; первоначальное размещение производится в одной из валют; в течение всего срока вклада, начиная со дня, следующего за днем открытия вклада, до дня окончания вклада, можно неоднократно конвертировать всю сумму вклада или ее часть из одной валюты в другую