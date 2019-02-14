Параметры вклада Выплата процентов ежеквартально на текущий счёт Капитализация ежеквартально по выбору клиента Специальный вклад пенсионный Особые условия вклад открывается при наличии пенсионного удостоверения Пополнение возможно Частичное снятие возможно не более 10 000 000 рублей в месяц Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение на льготных условиях процентная ставка сохраняется Автопролонгация возможна если прием вклада «Пенсионный» прекращен, то он переоформляется на вклад «Благополучный» сроком 732 дня, с неснижаемым остатком 1 рубль Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 22.01.2019 17:20

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.