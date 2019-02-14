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Пенсионный

Саровбизнесбанк,

Саровбизнесбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
4,50%
Сумма
от 1 ₽
Срок
1830 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежеквартально
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
0
Ставка
4,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
1830 дней
от 1 ₽ 4,5
Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально на текущий счёт
Капитализация
ежеквартально по выбору клиента
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия
  • вклад открывается при наличии пенсионного удостоверения
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно

не более 10 000 000 рублей в месяц

Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях

процентная ставка сохраняется

Автопролонгация
возможна
если прием вклада «Пенсионный» прекращен, то он переоформляется на вклад «Благополучный» сроком 732 дня, с неснижаемым остатком 1 рубль
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
22.01.2019 17:20
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный» в 23 городах России
5 432
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Справочная информация
ПАО «Саровбизнесбанк»
Адрес
607189, Нижегородская обл., г. Саров, ул. Силкина, д. 13
ОГРН
1025200001254
Отделения и банкоматы
в вашем городе Саров
Отделения 8
Банкоматы 24
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Телефоны
(831) 430-38-28 — справочно-консультационная служба

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Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Стабильный (в конце срока) 7,3 1 000 ₽ Посмотреть
Стабильный (ежемесячно) 7,2 1 000 ₽ Посмотреть
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Праздник онлайн 5 10 000 ₽ Посмотреть
Доброе дело (ежемесячно) 5 10 000 ₽ Посмотреть
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Благополучный 4,5 700 000 ₽ Посмотреть
Праздник! (ежемесячно) 4,46 10 000 ₽ Посмотреть
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