СмартВклад
Тинькофф Банк,
Тинькофф Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,00%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 515 ₽
Ставка
6%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
- GBP
|от 3 до 5 мес.
|от 6 до 11 мес.
|12 мес.
|от 13 до 24 мес.
|от 50 000 ₽ до 30 000 000 ₽
|5
|6
|6
|5
|от 3 до 5 мес.
|от 6 до 11 мес.
|12 мес.
|от 13 до 24 мес.
|от 1 000 $ до 1 000 000 $
|0,5
|1,5
|2
|2
|от 3 до 5 мес.
|от 6 до 11 мес.
|12 мес.
|от 13 до 24 мес.
|от 1 000 € до 1 000 000 €
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
|от 3 до 5 мес.
|от 6 до 11 мес.
|12 мес.
|от 13 до 24 мес.
|от 1 000 £ до 1 000 000 £
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
- максимальная сумма одного вклада — 30 000 000 рублей или 1 000 000 долларов/евро/фунтов стерлингов;
- независимо от валюты вклада допускается открытие не более восьми вкладов на клиента через дистанционное обслуживание, а сумма всех вкладов не должна превышать — 100 000 000 рублей или эквивалент в валюте по курсу Банка России
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежемесячно
на счёт банковской карты
бесплатно выпускается дебетовая карта Tinkoff Black
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Особые условия
-
- вклад открывается дистанционно;
- комиссия за открытие вклада в офисе банка - 1000 рублей
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
- не позднее чем за 30 дней до окончания срока вклада;
- за пополнение вклада, открытого на срок 12 месяцев и более, в первые 60 дней с момента открытия вклада, банк начисляет на счет вклада бонус — 0,5% от суммы пополнения: клиентам, имеющим премиальную карту, клиентам, получающим заработную плату в рамках зарплатного проекта банка в течение 60 дней до пополнения вклада
- Частичное снятие
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма снятия
- 15 000 рублей, 500 долларов/евро/фунтов стерлингов;
- допускается не ранее чем через 60 дней после открытия вклада;
- проценты будут удерживаться пропорционально сумме изъятия и пересчитываться исходя из ставки 0,1% годовых на сумму изъятия;
- на остаток средств на счете вклада после частичного изъятия продолжают начисляться проценты согласно действующей ставке по вкладу
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 06.02.2019 17:26
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «СмартВклад» в 1 городе России
441 246
Справочная информация
АО «Тинькофф Банк»
- Адрес
- 123060, г. Москва, 1-й Волоколамский пр-д, д. 10, стр. 1
- Сайт
- www.tinkoff.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 555-77-78 — горячая линия по кредитным картам8 800 555-22-77 — горячая линия по вкладам и счетам
Специальные предложения
по вкладам
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|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|СмартВклад (с повышенной ставкой)
|7
|50 000 ₽
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