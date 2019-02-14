Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на счёт банковской карты бесплатно выпускается дебетовая карта Tinkoff Black Капитализация ежемесячно по выбору клиента Особые условия вклад открывается дистанционно;

комиссия за открытие вклада в офисе банка - 1000 рублей Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения не позднее чем за 30 дней до окончания срока вклада;

за пополнение вклада, открытого на срок 12 месяцев и более, в первые 60 дней с момента открытия вклада, банк начисляет на счет вклада бонус — 0,5% от суммы пополнения: клиентам, имеющим премиальную карту, клиентам, получающим заработную плату в рамках зарплатного проекта банка в течение 60 дней до пополнения вклада Частичное снятие возможно, но есть ограничения: минимальная сумма снятия 15 000 рублей, 500 долларов/евро/фунтов стерлингов;

допускается не ранее чем через 60 дней после открытия вклада;

проценты будут удерживаться пропорционально сумме изъятия и пересчитываться исходя из ставки 0,1% годовых на сумму изъятия;

на остаток средств на счете вклада после частичного изъятия продолжают начисляться проценты согласно действующей ставке по вкладу Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 06.02.2019 17:26

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.