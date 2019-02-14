Параметры вклада Выплата процентов в конце срока на текущий счёт Капитализация нет Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях до 30 дней - по ставке вклада "До востребования";

от 31 до 60 дней - 4,25%;

от 61 до 90 дней - 4,5%;

от 91 до 180 дней - 5,5%;

от 181 до 270 дней - 5,75%;

от 271 до года - 6,25% годовых Автопролонгация возможна вклад может быть пролонгирован на условиях вклада "Классический 31 день" или "Классический 91 день" на дату каждой пролонгации, в течение года с момента окончания начального вклада Дата актуализации 17.01.2019 16:23

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.