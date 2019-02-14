Классический-ВИП
Петербургский Социальный Коммерческий Банк,
Петербургский Социальный Коммерческий Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,25%
Сумма
от 5 000 000 ₽
Срок
365 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- льготное расторжение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
312 397 ₽
Ставка
6,25%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|1 год
|от 5 000 000 ₽
|6,25
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока на текущий счёт
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
- до 30 дней - по ставке вклада "До востребования";
- от 31 до 60 дней - 4,25%;
- от 61 до 90 дней - 4,5%;
- от 91 до 180 дней - 5,5%;
- от 181 до 270 дней - 5,75%;
- от 271 до года - 6,25% годовых
- Автопролонгация
-
возможна
вклад может быть пролонгирован на условиях вклада "Классический 31 день" или "Классический 91 день" на дату каждой пролонгации, в течение года с момента окончания начального вклада
- Дата актуализации
- 17.01.2019 16:23
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Классический-ВИП» в 2 городах России
5 333
Справочная информация
АО «Петербургский социальный коммерческий банк»
- Адрес
- 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 42
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Санкт-Петербург
- Телефоны
-
8 800 200-35-65 — единая справочная служба
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