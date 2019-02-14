Вход

Классический-ВИП

Петербургский Социальный Коммерческий Банк,

Петербургский Социальный Коммерческий Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,25%
Сумма
от 5 000 000 ₽
Срок
365 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
312 397
Ставка
6,25%

Измените параметры расчета

Детальный расчет
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
1 год
от 5 000 000 ₽ 6,25
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока на текущий счёт
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
  • до 30 дней - по ставке вклада "До востребования";
  • от 31 до 60 дней - 4,25%;
  • от 61 до 90 дней - 4,5%;
  • от 91 до 180 дней - 5,5%;
  • от 181 до 270 дней - 5,75%;
  • от 271 до года - 6,25% годовых
Автопролонгация
возможна
вклад может быть пролонгирован на условиях вклада "Классический 31 день" или "Классический 91 день" на дату каждой пролонгации, в течение года с момента окончания начального вклада
Дата актуализации
17.01.2019 16:23
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Классический-ВИП» в 2 городах России
5 333
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Петербургский социальный коммерческий банк»
Адрес
191123, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 42
Отделения и банкоматы
в вашем городе Санкт-Петербург
Отделения 3
Банкоматы 3
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 200-35-65 — единая справочная служба

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Другие вклады банка

Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Классический 6,5 1 400 000 ₽ Посмотреть
Мультивалютный 6,25 200 000 ₽ Посмотреть
Доходный 5,81 10 000 ₽ Посмотреть
Накопительный Люкс 5,75 10 000 000 ₽ Посмотреть
Другие вклады

Виды вкладов

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще