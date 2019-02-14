Благополучный
Саровбизнесбанк,
Саровбизнесбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 4,50%
Сумма
от 1 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
31 662 ₽
Ставка
4,5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|91 день
|181 день
|367 дней
|732 дня
|от 1 ₽
|0,5
|1
|1,5
|1,5
|от 30 000 ₽
|2
|2,5
|3
|3
|от 700 000 ₽
|3,5
|4
|4,5
|4,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока на текущий счёт
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
-
возможно
- неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада для каждого диапазона сумм;
- сумма расходных операций в месяц не должна превышать 10 000 000 рублей
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 22.01.2019 17:21
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Благополучный» в 23 городах России
8 228
Справочная информация
ПАО «Саровбизнесбанк»
- Адрес
- 607189, Нижегородская обл., г. Саров, ул. Силкина, д. 13
- ОГРН
- 1025200001254
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Саров
- Телефоны
-
(831) 430-38-28 — справочно-консультационная служба
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по вкладам
Для посетителей Банки.ру
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Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4,05%
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Ставка в рублях 8,3% Ставка в долларах 4,05%
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Ставка в рублях 7,4% Ставка в долларах 3,75%
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|7,3
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|7,2
|1 000 ₽
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|5,5
|10 000 ₽
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|5
|10 000 ₽
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|5
|10 000 ₽
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|Пенсионный
|4,5
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|10 000 ₽
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