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Благополучный

Саровбизнесбанк,

Саровбизнесбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 4,50%
Сумма
от 1 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
31 662
Ставка
4,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
91 день 181 день 367 дней 732 дня
от 1 ₽ 0,5 1 1,5 1,5
от 30 000 ₽ 2 2,5 3 3
от 700 000 ₽ 3,5 4 4,5 4,5
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока на текущий счёт
Капитализация
нет
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
  • неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада для каждого диапазона сумм;
  • сумма расходных операций в месяц не должна превышать 10 000 000 рублей
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
22.01.2019 17:21
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Благополучный» в 23 городах России
8 228
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Справочная информация
ПАО «Саровбизнесбанк»
Адрес
607189, Нижегородская обл., г. Саров, ул. Силкина, д. 13
ОГРН
1025200001254
Отделения и банкоматы
в вашем городе Саров
Отделения 8
Банкоматы 24
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Телефоны
(831) 430-38-28 — справочно-консультационная служба

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Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Стабильный (в конце срока) 7,3 1 000 ₽ Посмотреть
Стабильный (ежемесячно) 7,2 1 000 ₽ Посмотреть
Доброе дело (в конце срока) 5,5 10 000 ₽ Посмотреть
Праздник онлайн 5 10 000 ₽ Посмотреть
Доброе дело (ежемесячно) 5 10 000 ₽ Посмотреть
Праздник! (в конце срока) 4,96 10 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный 4,5 1 ₽ Посмотреть
Праздник! (ежемесячно) 4,46 10 000 ₽ Посмотреть
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