Параметры вклада Выплата процентов в конце срока на текущий счёт Капитализация нет Пополнение возможно Частичное снятие возможно неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада для каждого диапазона сумм;

сумма расходных операций в месяц не должна превышать 10 000 000 рублей Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 22.01.2019 17:21

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.