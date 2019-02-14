Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация ежемесячно по выбору клиента кроме вкладов сроком 540 и 730 дней Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения по вкладу сроком 370 дней - кроме последних 180 дней (остальные сроки - без ограничений) Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация возможна кроме вкладов сроком 540 и 730 дней Дата актуализации 30.01.2019 16:12

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.