Традиционный накопительный
Примтеркомбанк,
Примтеркомбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
до 5,40%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 30 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
561 ₽
Ставка
5,4%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
|30 дней
|90 дней
|181 день
|370 дней
|540 дней
|730 дней
|от 10 000 ₽
|3,25
|4,25
|4,5
|5,4
|4,25
|4,25
|30 дней
|90 дней
|181 день
|370 дней
|540 дней
|730 дней
|от 500 $
|—
|—
|0,4
|0,8
|0,6
|0,6
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
-
ежемесячно
по выбору клиента
кроме вкладов сроком 540 и 730 дней
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
по вкладу сроком 370 дней - кроме последних 180 дней (остальные сроки - без ограничений)
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
-
возможна
кроме вкладов сроком 540 и 730 дней
- Дата актуализации
- 30.01.2019 16:12
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Традиционный накопительный» в 4 городах России
2 029
Справочная информация
ООО «Приморский территориальный коммерческий банк»
- Адрес
- 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Семеновская, д. 6г
- ОГРН
- 1022500001325
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Владивосток
- Телефоны
-
(4232) 26-98-31
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|5,6
|10 000 ₽
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|Традиционный премиум
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|10 000 ₽
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|Приморский
|5
|10 000 ₽
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