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Пенсионный накопительный

Примтеркомбанк,

Примтеркомбанк вклад

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Валюта
RUB
Ставка
до 5,60%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 30 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
582
Ставка
5,6%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
30 дней 90 дней 181 день 370 дней 540 дней 730 дней
от 10 000 ₽ 3,5 4,75 4,75 5,6 4,25 4,25
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
кроме вкладов сроком 540 и 730 дней
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия
  • вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

по вкладу сроком 370 дней - кроме последних 180 дней (остальные сроки - без ограничений)

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
кроме вкладов сроком 540 и 730 дней
Дата актуализации
30.01.2019 16:12
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный накопительный» в 4 городах России
2 227
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Справочная информация
ООО «Приморский территориальный коммерческий банк»
Адрес
690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Семеновская, д. 6г
ОГРН
1022500001325
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Телефоны
(4232) 26-98-31

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