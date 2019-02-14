Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на счёт банковской карты предоставляется банковская карта VISA Classic (стоимость годового обслуживания снижена относительно базовых тарифов) Капитализация нет Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях от 91 до 180 дней - по ставке, равной 1/4 ставки по вкладу;

более 181 дня - по ставке, равной 1/2 ставки по вкладу Автопролонгация невозможна Дата актуализации 11.02.2019 12:32

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.