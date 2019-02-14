Удобный (на счет карты)
НС Банк,
НС Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,45%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- льготное расторжение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
7 488 ₽
Ставка
7,45%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|181 день
|367 дней
|от 100 000 ₽ до 5 000 000 ₽
|7,1
|7,45
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежемесячно
на счёт банковской карты
предоставляется банковская карта VISA Classic (стоимость годового обслуживания снижена относительно базовых тарифов)
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
- от 91 до 180 дней - по ставке, равной 1/4 ставки по вкладу;
- более 181 дня - по ставке, равной 1/2 ставки по вкладу
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 11.02.2019 12:32
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Удобный (на счет карты)» в 636 городах России
33 046
Справочная информация
АО «НС Банк»
- Адрес
- 109004, г. Москва, ул. Добровольческая, д. 20, стр. 2
- Сайт
- www.nsbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 (800) 555-43-24
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