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Удобный (на счет карты)

НС Банк,

НС Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,45%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
7 488
Ставка
7,45%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
181 день 367 дней
от 100 000 ₽ до 5 000 000 ₽ 7,1 7,45
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт банковской карты
предоставляется банковская карта VISA Classic (стоимость годового обслуживания снижена относительно базовых тарифов)
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
  • от 91 до 180 дней - по ставке, равной 1/4 ставки по вкладу;
  • более 181 дня - по ставке, равной 1/2 ставки по вкладу
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
11.02.2019 12:32
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Удобный (на счет карты)» в 636 городах России
33 046
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Справочная информация
АО «НС Банк»
Адрес
109004, г. Москва, ул. Добровольческая, д. 20, стр. 2
Сайт
www.nsbank.ru
Отделения и банкоматы
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Телефоны
8 (800) 555-43-24

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