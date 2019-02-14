в конце срока
на счёт банковской карты или на счёт до востребования
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
по истечении не менее 50% срока хранения Вклада - из расчета 1/2 процентной ставки;
по истечении не менее 75% срока хранения - из расчета 2/3 процентной ставки по данному виду вклада на день подписания договора
Увеличение ставки
возможно
по вкладам в рублях при наличии пакета услуг «Статус»;
на 0,2 п.п. при оформлении вклада в рублях в интернет-банке
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
07.02.2019 16:19
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.