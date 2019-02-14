Параметры вклада Выплата процентов в конце срока на счёт банковской карты или на счёт до востребования Капитализация нет Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях по истечении не менее 50% срока хранения Вклада - из расчета 1/2 процентной ставки;

по истечении не менее 75% срока хранения - из расчета 2/3 процентной ставки по данному виду вклада на день подписания договора Увеличение ставки возможно по вкладам в рублях при наличии пакета услуг «Статус»;

на 0,2 п.п. при оформлении вклада в рублях в интернет-банке Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 07.02.2019 16:19

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.