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Управляй

Азиатско-Тихоокеанский Банк,

Азиатско-Тихоокеанский Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,00%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 182 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
60
Ставка
6%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
182 дня 367 дней
от 1 000 ₽ до 3 000 000 ₽ 5 6
182 дня 367 дней
от 20 $ до 50 000 $ 1,2 2,5
182 дня 367 дней
от 20 € до 45 000 € 0,15 0,05
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт банковской карты
Капитализация
нет
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно
  • на 0,2 п.п. при оформлении вклада в рублях в интернет-банке
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
07.02.2019 16:22
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Управляй» в 108 городах России
7 705
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Справочная информация
ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк»
Адрес
675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225
Сайт
www.atb.su
Отделения и банкоматы
в вашем городе Благовещенск
Отделения 8
Банкоматы 20
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Телефоны
8 800 775-88-88 — единая справочная служба

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Копилка! 7,5 1 500 000 ₽ Посмотреть
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