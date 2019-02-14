Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на счёт банковской карты Капитализация ежемесячно по выбору клиента Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения не менее чем за 30 дней до окончания срока вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки возможно по вкладам в рублях при наличии пакета услуг «Статус»;

на 0,2 п.п. при оформлении вклада в рублях в интернет-банке Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 07.02.2019 16:21

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.