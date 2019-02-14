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Накопи

Азиатско-Тихоокеанский Банк,

Азиатско-Тихоокеанский Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,80%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
от 182 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
51 586
Ставка
6,8%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
182 дня 367 дней 731 день 1098 дней
от 5 000 ₽ 6,6 6,6 6,6 6,6
от 1 500 000 ₽ 6,8 6,8 6,8 6,8
182 дня 367 дней 731 день 1098 дней
от 140 $ 2 2,8 3,1 3,1
от 100 000 $ 2 2,8 3,1 3,1
182 дня 367 дней 731 день 1098 дней
от 100 € 0,15 0,1 0,1 0,1
от 80 000 € 0,15 0,1 0,1 0,1
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт банковской карты
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения
  • не менее чем за 30 дней до окончания срока вклада
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно
  • по вкладам в рублях при наличии пакета услуг «Статус»;
  • на 0,2 п.п. при оформлении вклада в рублях в интернет-банке
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
07.02.2019 16:21
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Накопи» в 108 городах России
13 850
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Справочная информация
ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк»
Адрес
675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225
Сайт
www.atb.su
Отделения и банкоматы
в вашем городе Благовещенск
Отделения 8
Банкоматы 20
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Телефоны
8 800 775-88-88 — единая справочная служба

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Будущее (от 10% в НСЖ) 8,7 250 000 ₽ Посмотреть
Инвестиционный (50% и более от суммы ИСЖ) 8,7 200 000 ₽ Посмотреть
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