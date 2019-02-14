Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация ежемесячно Лестничный вклад да Особые условия вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7,3% в рублях, до 0,25% в долларах, до 0,65% в евро) Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 100 000 рублей, 1 500 долларов/евро; в течение первых трех месяцев Частичное снятие возможно при переходе суммы в другой диапазон, применяется соответствующая ставка Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение на льготных условиях 2/3 ставки в первые шесть месяцев, далее - по ставке вклада за каждый полный месяц Увеличение ставки возможно при увеличении суммы Автопролонгация невозможна Дата актуализации 30.01.2019 16:46

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.