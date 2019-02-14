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Привилегия Премиум

Нижневолжский Коммерческий Банк,

Нижневолжский Коммерческий Банк вклад

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Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,02%
Сумма
от 3 000 000 ₽
Срок
730 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
637 116
Ставка
6,02%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
24 мес.
от 3 000 000 ₽ 5,85
от 5 000 000 ₽ до 20 000 000 ₽ 6,02
24 мес.
от 60 000 $ 0,13
от 150 000 $ до 300 000 $ 0,18
24 мес.
от 60 000 € 0,37
от 150 000 € до 300 000 € 0,43
  • предусмотрено два периода начисления процентов 1-6 месяцев и 7-24 месяца: 7,2 и 5,4% (от 3 млн рублей), 7,3 и 5,6% (от 5 млн рублей); 0,2 и 0,1% (от 60 000 долларов), 0,25 и 0,15% (от 150 000 долларов); 0,6 и 0,3% (от 60 000 евро), 0,65 и 0,35% (от 150 000 евро);
  • в таблице указана средняя годовая процентная ставка за весь срок вклада
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Лестничный вклад
да
Особые условия
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7,3% в рублях, до 0,25% в долларах, до 0,65% в евро)
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения

100 000 рублей, 1 500 долларов/евро; в течение первых трех месяцев

Частичное снятие
возможно

при переходе суммы в другой диапазон, применяется соответствующая ставка

Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях

2/3 ставки в первые шесть месяцев, далее - по ставке вклада за каждый полный месяц

Увеличение ставки
возможно при увеличении суммы
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
30.01.2019 16:46
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Привилегия Премиум» в 4 городах России
1 861
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Справочная информация
АО «Нижневолжский коммерческий банк»
Адрес
410012, г. Саратов, ул. Рахова, д. 129
ОГРН
1026400001858
Отделения и банкоматы
в вашем городе Саратов
Отделения 8
Банкоматы 1
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Телефоны
(8452) 34-43-44

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