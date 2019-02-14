Привилегия Премиум
Нижневолжский Коммерческий Банк,
Нижневолжский Коммерческий Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,02%
Сумма
от 3 000 000 ₽
Срок
730 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
637 116 ₽
Ставка
6,02%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|24 мес.
|от 3 000 000 ₽
|5,85
|от 5 000 000 ₽ до 20 000 000 ₽
|6,02
|24 мес.
|от 60 000 $
|0,13
|от 150 000 $ до 300 000 $
|0,18
|24 мес.
|от 60 000 €
|0,37
|от 150 000 € до 300 000 €
|0,43
- предусмотрено два периода начисления процентов 1-6 месяцев и 7-24 месяца: 7,2 и 5,4% (от 3 млн рублей), 7,3 и 5,6% (от 5 млн рублей); 0,2 и 0,1% (от 60 000 долларов), 0,25 и 0,15% (от 150 000 долларов); 0,6 и 0,3% (от 60 000 евро), 0,65 и 0,35% (от 150 000 евро);
- в таблице указана средняя годовая процентная ставка за весь срок вклада
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежемесячно
- Лестничный вклад
- да
- Особые условия
-
- вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7,3% в рублях, до 0,25% в долларах, до 0,65% в евро)
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
100 000 рублей, 1 500 долларов/евро; в течение первых трех месяцев
- Частичное снятие
-
возможно
при переходе суммы в другой диапазон, применяется соответствующая ставка
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
2/3 ставки в первые шесть месяцев, далее - по ставке вклада за каждый полный месяц
- Увеличение ставки
- возможно при увеличении суммы
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 30.01.2019 16:46
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Привилегия Премиум» в 4 городах России
1 861
Справочная информация
АО «Нижневолжский коммерческий банк»
- Адрес
- 410012, г. Саратов, ул. Рахова, д. 129
- ОГРН
- 1026400001858
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Саратов
- Телефоны
-
(8452) 34-43-44
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