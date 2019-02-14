минимальный остаток по всем счетам должен составлять не менее 1 500 000 рублей (или эквивалент в иностранной валюте)

Параметры вклада Выплата процентов в конце срока на текущий счёт Капитализация нет Специальный вклад мультивалютный вклад открывается в рублях, долларах США, евро; конвертация (от 300 000 рублей, 5 000 долларов/евро) осуществляется по курсу, установленному банком на момент конвертации Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 50 000 рублей, 1 000 долларов/евро; не позднее 31 дня до окончания вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация невозможна Дата актуализации 31.01.2019 13:40

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.