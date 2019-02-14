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Особый

Примсоцбанк,

Примсоцбанк вклад

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Валюта
RUB
Ставка
7,00%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
367 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
3 518
Ставка
7%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
367 дней
от 50 000 ₽ 7
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения

10 000 рублей; в течение первых 270 дней

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
  • с 1 до 90 дней - по ставке вклада до востребования;
  • с 91 до 366 дней - по ставке 4% годовых
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
28.01.2019 10:19
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Особый» в 26 городах России
15 589
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Справочная информация
ПАО «Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк»
Адрес
690106, Приморский край, г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44
Сайт
www.pskb.com
Отделения и банкоматы
в вашем городе Владивосток
Отделения 14
Банкоматы 42
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Телефоны
8 800 200-42-02 — единая справочная служба
(423) 242-42-42

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