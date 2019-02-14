Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты Капитализация нет Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 10 000 рублей; в течение первых 270 дней Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях с 1 до 90 дней - по ставке вклада до востребования;

с 91 до 366 дней - по ставке 4% годовых Автопролонгация невозможна Дата актуализации 28.01.2019 10:19

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.