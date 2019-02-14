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Доходный

Социнвестбанк,

Социнвестбанк вклад

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Валюта
RUB
Ставка
до 7,40%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
120 062
Ставка
7,4%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
91 день 181 день 395 дней
от 100 000 ₽ 6,8 6,95 7,1
от 700 000 ₽ 6,95 7,1 7,25
от 1 500 000 ₽ 7,1 7,25 7,4
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения

10 000 рублей; в течение первых 15 календарных дней

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно при увеличении суммы
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
28.01.2019 18:11
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Доходный» в 1 городе России
8 902
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Справочная информация
АО «Социнвестбанк»
Адрес
450002, г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 42
ОГРН
1020280000036
Отделения и банкоматы
в вашем городе Уфа
Отделения 3
Банкоматы 23
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Телефоны
(347) 250-88-88

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