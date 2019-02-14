Доходный
Социнвестбанк,
Социнвестбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,40%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
120 062 ₽
Ставка
7,4%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|91 день
|181 день
|395 дней
|от 100 000 ₽
|6,8
|6,95
|7,1
|от 700 000 ₽
|6,95
|7,1
|7,25
|от 1 500 000 ₽
|7,1
|7,25
|7,4
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
10 000 рублей; в течение первых 15 календарных дней
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- возможно при увеличении суммы
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 28.01.2019 18:11
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Доходный» в 1 городе России
8 902
Справочная информация
АО «Социнвестбанк»
- Адрес
- 450002, г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 42
- ОГРН
- 1020280000036
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Уфа
- Телефоны
-
(347) 250-88-88
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