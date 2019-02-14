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Люкс

Курскпромбанк,

Курскпромбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 5,80%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
от 182 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
86 971
Ставка
5,8%

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Детальный расчет
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
6 мес. 1 год
от 100 000 ₽ 4,7 4,8
от 500 000 ₽ 5,4 5,5
от 1 500 000 ₽ 5,7 5,8
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма

10 000 рублей

Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен первоначальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно при других условиях

при открытии вклада через интернет-банк на 0,25 п.п.

Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
08.02.2019 10:23
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Люкс» в 12 городах России
1 690
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Справочная информация
ПАО «Курский промышленный банк»
Адрес
305000, г. Курск, ул. Ленина, д. 13
ОГРН
1024600001458
Отделения и банкоматы
в вашем городе Курск
Отделения 17
Банкоматы 42
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Телефоны
(4712) 70-37-03

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Умники и умницы 6,3 5 000 ₽ Посмотреть
Инвестиционный+ 6,3 100 000 ₽ Посмотреть
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Мобильный (ежемесячно) 6 10 000 ₽ Посмотреть
Семейные ценности 6 1 000 ₽ Посмотреть
Золотая серия Премиум 2 30 000 $ Посмотреть
Стандарт+ 1,5 300 $ Посмотреть
Стратегия 1,2 5 000 $ Посмотреть
Выбор 1,15 100 $ Посмотреть
Валютный резерв 0,5 100 € Посмотреть
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