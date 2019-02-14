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Мобильный (ежемесячно)

Курскпромбанк,

Курскпромбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
1095 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
1 965
Ставка
6%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
3 года
от 10 000 ₽ 6

ставка может меняться через каждые шесть месяцев

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма

1000 рублей

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно при других условиях

при открытии вклада через интернет-банк на 0,25 п.п.

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
08.02.2019 10:24
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Мобильный (ежемесячно)» в 12 городах России
1 730
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Справочная информация
ПАО «Курский промышленный банк»
Адрес
305000, г. Курск, ул. Ленина, д. 13
ОГРН
1024600001458
Отделения и банкоматы
в вашем городе Курск
Отделения 17
Банкоматы 42
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Телефоны
(4712) 70-37-03

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