Стратегия лидерства
Банк Зенит,
Банк Зенит вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
8,60%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
300 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
7 068 ₽
Ставка
8,6%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
|300 дней
|от 100 000 ₽ до 30 000 000 ₽
|8,6
|300 дней
|от 1 500 $ до 450 000 $
|3,01
- проценты начисляются по периодам: 1-100 день - 7,7%, 101-200 день - 8,6%, 201-300 день - 9,5% годовых в рублях и 2,76%; 3,01% и 3,26% годовых в долларах (ставки в рублях действительны при сроке договора ИСЖ 5 лет);
- при сроке договора ИСЖ 3 года ставки в рублях составят 7,4%; 8,2% и 9% годовых (средняя ставка 8,2% годовых) ;
- при сроке договора ИСЖ 4 года ставки в рублях составят 7,55%; 8,4% и 9,25% годовых соответственно каждому периоду (средняя ставка 8,4%);
- в таблице указана средняя годовая процентная ставка за полный срок вклада;
- условия действительны для отделений банка, расположенных в Московском регионе, Воронеже, Курске, Екатеринбурге, Челябинске, Ростове-на-Дону, Таганроге
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Лестничный вклад
- да
- Специальный вклад
- инвестиционный
- Особые условия
-
- вклад открывается при условии оформления полиса инвестиционного страхования жизни;
- срок договора ИСЖ может составлять 3, 4 или 5 лет;
- выплата процентов осуществляется в том случае, если на дату окончания вклада договор ИСЖ не расторгнут;
- вклад с "лестничным" начислением процентов (до 9,5%)
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
по ставке до востребования
в случае досрочного расторжения договора ИСЖ выплата процентов осуществляется по ставке 0,1% годовых
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк или через мобильный банк
- Дата актуализации
- 12.02.2019 13:10
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Стратегия лидерства» в 29 городах России
64 920
Справочная информация
ПАО «Банк Зенит»
- Адрес
- 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9
- Сайт
- www.zenit.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 500-66-77 — единая справочная служба
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Банк ЗенитБазовая ставка 7,75% + 0,25 п.п. к ставке по промокоду
Ставка в рублях 8% Срок 500 дней
-
Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 8% Срок 2 года
-
Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в долларах 2,75% Срок 500 дней
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