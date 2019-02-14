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Стратегия лидерства

Банк Зенит,

Банк Зенит вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
8,60%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
300 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
7 068
Ставка
8,6%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
300 дней
от 100 000 ₽ до 30 000 000 ₽ 8,6
300 дней
от 1 500 $ до 450 000 $ 3,01
  • проценты начисляются по периодам: 1-100 день - 7,7%, 101-200 день - 8,6%, 201-300 день - 9,5% годовых в рублях и 2,76%; 3,01% и 3,26% годовых в долларах (ставки в рублях действительны при сроке договора ИСЖ 5 лет);
  • при сроке договора ИСЖ 3 года ставки в рублях составят 7,4%; 8,2% и 9% годовых (средняя ставка 8,2% годовых) ;
  • при сроке договора ИСЖ 4 года ставки в рублях составят 7,55%; 8,4% и 9,25% годовых соответственно каждому периоду (средняя ставка 8,4%);
  • в таблице указана средняя годовая процентная ставка за полный срок вклада;
  • условия действительны для отделений банка, расположенных в Московском регионе, Воронеже, Курске, Екатеринбурге, Челябинске, Ростове-на-Дону, Таганроге
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Лестничный вклад
да
Специальный вклад
инвестиционный
Особые условия
  • вклад открывается при условии оформления полиса инвестиционного страхования жизни;
  • срок договора ИСЖ может составлять 3, 4 или 5 лет;
  • выплата процентов осуществляется в том случае, если на дату окончания вклада договор ИСЖ не расторгнут;
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 9,5%)
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования

в случае досрочного расторжения договора ИСЖ выплата процентов осуществляется по ставке 0,1% годовых

Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк или через мобильный банк
Дата актуализации
12.02.2019 13:10
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Стратегия лидерства» в 29 городах России
64 920
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Справочная информация
ПАО «Банк Зенит»
Адрес
129110, г. Москва, Банный пер., д. 9
Сайт
www.zenit.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 24
Банкоматы 59
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Телефоны
8 800 500-66-77 — единая справочная служба

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