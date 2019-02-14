Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Лестничный вклад да Специальный вклад инвестиционный Особые условия вклад открывается при условии оформления полиса инвестиционного страхования жизни;

срок договора ИСЖ может составлять 3, 4 или 5 лет;

выплата процентов осуществляется в том случае, если на дату окончания вклада договор ИСЖ не расторгнут;

вклад с "лестничным" начислением процентов (до 9,5%) Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования в случае досрочного расторжения договора ИСЖ выплата процентов осуществляется по ставке 0,1% годовых Автопролонгация невозможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк или через мобильный банк Дата актуализации 12.02.2019 13:10

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.