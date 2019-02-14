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Инвестиционный

НС Банк,

НС Банк вклад

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Валюта
RUB
Ставка
8,00%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
3 967
Ставка
8%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
181 день
от 100 000 ₽ 8

максимальная сумма вклада равна 2-кратной величине единовременного взноса приоформлении полиса Инвестиционного страхования жизни или не более 8-кратной величины единовременного взноса при оформлении полиса Накопительного страхования жизни или не более величины денежных средств, принятых по договору доверительного управления ценными бумагами в рамках продукта «Индивидуальный инвестиционный счет»

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
инвестиционный
* для клиентов, оформивших полис инвестиционного страхования жизни (полис ИСЖ) на срок 3 года/5 лет с единовременной схемой оплаты страховых взносов в размере не менее 100 000 рублей; * или полис накопительного страхования жизни (полис НСЖ) на срок 5лет/10 лет с рассроченной схемой оплаты страховых взносов в размере не менее 25 000 руб. в год; * или договора доверительного управления ценными бумагами в рамках продукта «Индивидуальный инвестиционный счет»
Особые условия
  • вклад открывается клиентам, оформившим полис ИСЖ или НСЖ или договор доверительного управления ценными бумагами в рамках продукта «Индивидуальный инвестиционный счет»
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
на условиях вклада «Сберегающий»
Дата актуализации
11.02.2019 12:31
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Инвестиционный» в 8 городах России
17 264
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Справочная информация
АО «НС Банк»
Адрес
109004, г. Москва, ул. Добровольческая, д. 20, стр. 2
Сайт
www.nsbank.ru
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Телефоны
8 (800) 555-43-24

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