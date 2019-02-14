Инвестиционный
НС Банк,
НС Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
8,00%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
181 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
3 967 ₽
Ставка
8%
Измените параметры расчета
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|181 день
|от 100 000 ₽
|8
максимальная сумма вклада равна 2-кратной величине единовременного взноса приоформлении полиса Инвестиционного страхования жизни или не более 8-кратной величины единовременного взноса при оформлении полиса Накопительного страхования жизни или не более величины денежных средств, принятых по договору доверительного управления ценными бумагами в рамках продукта «Индивидуальный инвестиционный счет»
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
-
инвестиционный
* для клиентов, оформивших полис инвестиционного страхования жизни (полис ИСЖ) на срок 3 года/5 лет с единовременной схемой оплаты страховых взносов в размере не менее 100 000 рублей; * или полис накопительного страхования жизни (полис НСЖ) на срок 5лет/10 лет с рассроченной схемой оплаты страховых взносов в размере не менее 25 000 руб. в год; * или договора доверительного управления ценными бумагами в рамках продукта «Индивидуальный инвестиционный счет»
- Особые условия
-
- вклад открывается клиентам, оформившим полис ИСЖ или НСЖ или договор доверительного управления ценными бумагами в рамках продукта «Индивидуальный инвестиционный счет»
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
-
возможна
на условиях вклада «Сберегающий»
- Дата актуализации
- 11.02.2019 12:31
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Инвестиционный» в 8 городах России
17 264
Справочная информация
АО «НС Банк»
- Адрес
- 109004, г. Москва, ул. Добровольческая, д. 20, стр. 2
- Сайт
- www.nsbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 (800) 555-43-24
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Банк ЗенитБазовая ставка 7,75% + 0,25 п.п. к ставке по промокоду
Ставка в рублях 8% Срок 500 дней
-
Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 8% Срок 2 года
-
Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в долларах 2,75% Срок 500 дней
Другие вклады банка
|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Удобный (на счет карты)
|7,45
|100 000 ₽
|Посмотреть
|НС Пенсионный
|7,45
|10 000 ₽
|Посмотреть
|Сберегающий
|7,35
|10 000 ₽
|Посмотреть
|Удобный (на текущий счет)
|7,25
|100 000 ₽
|Посмотреть
|Тройной эффект
|7
|30 000 ₽
|Посмотреть
|Надежный
|6,75
|10 000 ₽
|Посмотреть
|Максимальный комфорт
|6,5
|1 000 000 ₽
|Посмотреть
|Валютный горизонт
|3,5
|1 000 $
|Посмотреть
Виды вкладов
Популярные предложения
Показать еще Свернуть