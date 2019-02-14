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Пенсионный

РТС-Банк,

РТС-Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
5,00%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
367 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • льготное расторжение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
2 513
Ставка
5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
367 дней
от 50 000 ₽ 5
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
на счет по вкладу "Универсальный"
Капитализация
нет
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия
  • открывается при наличии пенсионного удостоверения
Пополнение
нет
Частичное снятие
возможно, но есть ограничения:
  • количество операций частичного снятия
  • один раз в день;
  • не более 20% от остатка
Досрочное расторжение
на льготных условиях
  • до 180 дней проценты перечисляются по ставке 1%;
  • от 181 дня и выше - 3% годовых
Увеличение ставки
возможно при других условиях

+1 п.п. при наличии пластиковой карты "Пенсионная", при оформлении заявления на открытие пластиковой карты "Пенсионная" и заполнении заявления в ПФ РФ для осуществления перечислений пенсионных и социальных выплат

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
21.01.2019 16:42
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный» в 3 городах России
7 651
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Справочная информация
АО «Банк развития технологий и сбережений»
Адрес
445017, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Ленина, д. 94
Отделения и банкоматы
в вашем городе Тольятти
Отделения 2
Банкоматы 4
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Телефоны
(8482) 31-20-00

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