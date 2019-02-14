Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на счет по вкладу "Универсальный" Капитализация нет Специальный вклад пенсионный Особые условия открывается при наличии пенсионного удостоверения Пополнение нет Частичное снятие возможно, но есть ограничения: количество операций частичного снятия один раз в день;

не более 20% от остатка Досрочное расторжение на льготных условиях до 180 дней проценты перечисляются по ставке 1%;

от 181 дня и выше - 3% годовых Увеличение ставки возможно при других условиях +1 п.п. при наличии пластиковой карты "Пенсионная", при оформлении заявления на открытие пластиковой карты "Пенсионная" и заполнении заявления в ПФ РФ для осуществления перечислений пенсионных и социальных выплат Автопролонгация невозможна Дата актуализации 21.01.2019 16:42

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.