Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация ежегодно Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 50 000 рублей;

не позднее 90 дней до окончания срока вклада Частичное снятие возможно Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение на льготных условиях ранее причисленные к сумме вклада проценты банком не взимаются Автопролонгация невозможна Дата актуализации 28.01.2019 10:11

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.