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Комфортный

Фора-Банк,

Фора-Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,00%
Сумма
от 2 000 000 ₽
Срок
540 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
180 779
Ставка
6%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
540 дней
от 2 000 000 ₽ 6
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежегодно
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
  • 50 000 рублей;
  • не позднее 90 дней до окончания срока вклада
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях

ранее причисленные к сумме вклада проценты банком не взимаются

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
28.01.2019 10:11
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Комфортный» в 30 городах России
7 742
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Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Фора-Банк»
Адрес
119021, г. Москва, Зубовский б-р, д. 25
Сайт
www.forabank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 43
Банкоматы 36
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Телефоны
(495) 775-65-55
8 800 100-98-89 — единая справочная служба

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