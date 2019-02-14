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Акцент на процент

ББР Банк,

ББР Банк вклад

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Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,60%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 31 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
4 121
Ставка
7,6%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
от 31 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 до 395 дней от 396 до 545 дней от 546 до 730 дней
от 50 000 ₽ 6,4 7 7,2 7,6 7,6
от 31 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 до 395 дней от 396 до 545 дней от 546 до 730 дней
от 1 000 $ 1 2 2,5 2,8 2,8
от 31 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 до 395 дней от 396 до 545 дней от 546 до 730 дней
от 1 000 € 0,3 1 1,5 1,7 1,7
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
при открытии вклада на срок свыше 181 дня и на сумму от 50 000 рублей, 1 000 долларов/евро бесплатно выдается моментальная карта Visa/Mastercard, на сумму свыше 1 500 000 рублей, 50 000 долларов/евро - карта Visa/Mastercard Gold
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения

5 000 рублей, 200 долларов/евро при внесении наличными через кассу банка, безналичным способом - без ограничений; в течение первой четверти срока действия вклада

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
  • до 90 дней - 0,1%;
  • от 91 до 180 дней - 3% в рублях, 0,25% в долларах, 0,2% в евро;
  • от 181 до 395 дней - 3,2% в рублях, 0,45% в долларах, 0,35% в евро;
  • от 396 до 729 дней - 3,3% в рублях, 0,55% в долларах, 0,4% в евро
Увеличение ставки
возможно при пролонгации, при предъявлении пенсионного удостоверения или при других условиях

по программе лояльности и привилегий "Премиальный процент"

Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
29.01.2019 13:10
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Акцент на процент» в 13 городах России
62 813
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Справочная информация
АО «ББР Банк»
Адрес
121099, Москва, 1-й Николощеповский пер., 6, стр. 1
Сайт
www.bbr.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 2
Банкоматы 2
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Телефоны
(495) 363-91-62
8 800 220-40-00 — единая справочная служба

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