Параметры вклада Выплата процентов в конце срока при открытии вклада на срок свыше 181 дня и на сумму от 50 000 рублей, 1 000 долларов/евро бесплатно выдается моментальная карта Visa/Mastercard, на сумму свыше 1 500 000 рублей, 50 000 долларов/евро - карта Visa/Mastercard Gold Капитализация нет Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 5 000 рублей, 200 долларов/евро при внесении наличными через кассу банка, безналичным способом - без ограничений; в течение первой четверти срока действия вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях до 90 дней - 0,1%;

от 91 до 180 дней - 3% в рублях, 0,25% в долларах, 0,2% в евро;

от 181 до 395 дней - 3,2% в рублях, 0,45% в долларах, 0,35% в евро;

от 396 до 729 дней - 3,3% в рублях, 0,55% в долларах, 0,4% в евро Увеличение ставки возможно при пролонгации, при предъявлении пенсионного удостоверения или при других условиях по программе лояльности и привилегий "Премиальный процент" Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 29.01.2019 13:10

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.