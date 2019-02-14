Ставка на рост
ББР Банк,
ББР Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,00%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
117 938 ₽
Ставка
7%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
- CNY
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 395 дней
|от 396 до 545 дней
|от 546 до 730 дней
|от 50 000 ₽
|6,2
|6,4
|6,7
|6,7
|от 500 000 ₽
|6,35
|6,55
|6,85
|6,85
|от 1 500 000 ₽
|6,5
|6,7
|7
|7
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 395 дней
|от 396 до 545 дней
|от 546 до 730 дней
|от 1 000 $
|1,3
|1,7
|2
|2
|от 10 000 $
|1,5
|1,9
|2,15
|2,15
|от 25 000 $
|1,7
|2,1
|2,3
|2,3
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 395 дней
|от 396 до 545 дней
|от 546 до 730 дней
|от 1 000 €
|0,5
|0,7
|0,9
|0,8
|от 10 000 €
|0,6
|0,8
|1
|0,9
|от 25 000 €
|0,7
|0,9
|1,1
|1
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 395 дней
|от 396 до 545 дней
|от 546 до 730 дней
|от 20 000 ¥
|0,8
|1,2
|1,5
|1,5
|от 50 000 ¥
|1
|1,4
|1,7
|1,7
|от 200 000 ¥
|1,2
|1,6
|1,9
|1,9
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежемесячно
на счёт банковской карты
при открытии вклада на 181 день и более на сумму от 50 000 рублей, 1 000 долларов/евро, 5 000 китайских юаней бесплатно выдается моментальная карта Visa/Mastercard, свыше 1 500 000 рублей, 50 000 долларов/евро, 200 000 китайских юаней - карта Visa/Mastercard Gold
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
1 000 рублей, 100 долларов/евро/китайских юаней при внесении наличными через кассу банка, безналичным способом - без ограничений; не позднее 30 дней до окончания срока действия вклада
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
-
возможно
при увеличении суммы, при пролонгации, при предъявлении пенсионного удостоверения или при других условиях
- при переходе суммы вклада в новый суммовой диапазон в результате пополнения;
- по программе лояльности и привилегий "Премиальный процент"
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 29.01.2019 13:11
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Ставка на рост» в 13 городах России
8 070
Справочная информация
АО «ББР Банк»
- Адрес
- 121099, Москва, 1-й Николощеповский пер., 6, стр. 1
- Сайт
- www.bbr.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 363-91-628 800 220-40-00 — единая справочная служба
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