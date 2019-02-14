Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на счёт банковской карты при открытии вклада на 181 день и более на сумму от 50 000 рублей, 1 000 долларов/евро, 5 000 китайских юаней бесплатно выдается моментальная карта Visa/Mastercard, свыше 1 500 000 рублей, 50 000 долларов/евро, 200 000 китайских юаней - карта Visa/Mastercard Gold Капитализация ежемесячно по выбору клиента Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 1 000 рублей, 100 долларов/евро/китайских юаней при внесении наличными через кассу банка, безналичным способом - без ограничений; не позднее 30 дней до окончания срока действия вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки возможно при увеличении суммы, при пролонгации, при предъявлении пенсионного удостоверения или при других условиях при переходе суммы вклада в новый суммовой диапазон в результате пополнения;

по программе лояльности и привилегий "Премиальный процент" Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 29.01.2019 13:11

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.