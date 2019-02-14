одновременно открываются счета в рублях, долларах, евро, швейцарских франках, английских фунтах и китайских юанях; в течение всего срока вклада, начиная с даты открытия вклада до дня его окончания, возможно неоднократно конвертировать всю сумму вклада или ее часть из одной валюты в другую без потери процентов по курсу банка, установленному на дату проведения указанной операции