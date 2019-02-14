Легкий курс
ББР Банк,
ББР Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,60%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
3 578 ₽
Ставка
6,6%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
- CHF
- GBP
- CNY
|от 181 до 395 дней
|от 396 до 545 дней
|от 546 до 730 дней
|от 50 000 ₽
|6,2
|6,6
|6,6
|от 181 до 395 дней
|от 396 до 545 дней
|от 546 до 730 дней
|от 1 000 $
|1,5
|1,8
|1,8
|от 181 до 395 дней
|от 396 до 545 дней
|от 546 до 730 дней
|от 1 000 €
|0,55
|0,85
|0,85
|от 181 до 395 дней
|от 396 до 545 дней
|от 546 до 730 дней
|от 1 000 CHF
|0,2
|0,35
|0,35
|от 181 до 395 дней
|от 396 до 545 дней
|от 546 до 730 дней
|от 1 000 £
|0,2
|0,35
|0,35
|от 181 до 395 дней
|от 396 до 545 дней
|от 546 до 730 дней
|от 10 000 ¥
|1
|1,3
|1,3
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
в конце срока
бесплатно выдается моментальная карта Visa/Mastercard
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
-
мультивалютный
одновременно открываются счета в рублях, долларах, евро, швейцарских франках, английских фунтах и китайских юанях; в течение всего срока вклада, начиная с даты открытия вклада до дня его окончания, возможно неоднократно конвертировать всю сумму вклада или ее часть из одной валюты в другую без потери процентов по курсу банка, установленному на дату проведения указанной операции
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
5 000 рублей, 200 долларов/евро/китайских юаней при внесении наличными через кассу банка; безналичным способом - без ограничений в любой валюте; не позднее 30 дней до окончания срока вклада
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
-
возможно
при пролонгации, при предъявлении пенсионного удостоверения или при других условиях
по программе лояльности и привилегий "Премиальный процент"
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 29.01.2019 13:14
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Легкий курс» в 13 городах России
5 330
Справочная информация
АО «ББР Банк»
- Адрес
- 121099, Москва, 1-й Николощеповский пер., 6, стр. 1
- Сайт
- www.bbr.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 363-91-628 800 220-40-00 — единая справочная служба
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по вкладам
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