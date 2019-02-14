Параметры вклада Выплата процентов в конце срока от 50 000 рублей бесплатно выдается моментальная карта Visa/Mastercard, свыше 1 500 000 рублей - золотая карта Visa/Mastercard Капитализация ежегодно каждые 365 дней Лестничный вклад да Особые условия вклад с "лестничным" начислением процентов Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 5 000 рублей при внесении наличными через кассу банка, при безналичном пополнении - без ограничений; не позднее 30 дней до окончания срока вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях ранее капитализированные проценты не пересчитываются Увеличение ставки возможно при предъявлении пенсионного удостоверения или при других условиях по программе лояльности и привилегий "Премиальный процент" Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 29.01.2019 13:18

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.