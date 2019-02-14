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Перспективный

ББР Банк,

ББР Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,75%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 1095 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
10 813
Ставка
6,75%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
1095 дней 1826 дней
от 50 000 ₽ 6,75 6,75

проценты начисляются по периодам:

  • 1-730 день - по ставке 7%, 731-1095 день - по ключевой ставке ЦБ, уменьшенной на 1,5 п.п., 1096-1826 день - по ключевой ставке ЦБ, уменьшенной на 1 п.п. (но не более базовой доходности по вкладам, определяемой Банком России на срок более 1 года);
  • в таблице указана средняя годовая процентная ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
от 50 000 рублей бесплатно выдается моментальная карта Visa/Mastercard, свыше 1 500 000 рублей - золотая карта Visa/Mastercard
Капитализация
ежегодно
каждые 365 дней
Лестничный вклад
да
Особые условия
  • вклад с "лестничным" начислением процентов
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения

5 000 рублей при внесении наличными через кассу банка, при безналичном пополнении - без ограничений; не позднее 30 дней до окончания срока вклада

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

ранее капитализированные проценты не пересчитываются

Увеличение ставки
возможно при предъявлении пенсионного удостоверения или при других условиях

по программе лояльности и привилегий "Премиальный процент"

Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
29.01.2019 13:18
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Перспективный» в 13 городах России
9 829
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Справочная информация
АО «ББР Банк»
Адрес
121099, Москва, 1-й Николощеповский пер., 6, стр. 1
Сайт
www.bbr.ru
Отделения и банкоматы
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Телефоны
(495) 363-91-62
8 800 220-40-00 — единая справочная служба

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